Serie ist gerissen – aber Rapid „ist guter Dinge“

Von wegen dritter, zentraler Mittelfeldspieler, der Däne schickt exakt die gleiche, offensive Elf wie vom 8:0 gegen den GAK in den engen Tyncastle Park. Der wie erwartet bei der Hymne bebte. Auch bei der ersten Hearts-Ecke. Der „Roar“ konnte eine Wucht erzeugen, erdrückend wirken. Aber das ließ Rapid vor der Pause nicht zu. Adamsen, Dahl und Co. sah man das Selbstverständnis nach den ersten acht Siegen an. Ruhig wurde über Goalie Hedl das Spiel eröffnet, nach vorne zu Chancen kombiniert: Seidl scheiterte nach einer Direktkombination an Goalie Reus (9.). So wie auch Bolla (15.) aus kurzer Distanz (15.).