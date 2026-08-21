Frequency: Pop-Superstar Lorde thronte über allen

Pop mit Herz und Seele

Die Neuseeländerin ist mehr als zehn Jahre nach ihrem großen Hype das erste Mal live in Österreich zu sehen. Mit „Virgin“ gelang ihr im Vorjahr das beste Album seit dem Debütwerk „Pure Heroine“ 2013, wo sie als 16-Jährige den großen Durchbruch schaffte. Bei ihrer Frequency-Show wechseln sich eruptive und melancholische Momente ab. Im legeren „Tomb Raider“-Outfit räkelt sie sich mal lasziv auf einem der LED-Licht-Quader oder gibt sich aggressiv im Ausdruckstanz. Mit dem Top-Hit „Royals“ geht sie bereits ins Set, spielt den Track aber nur relativ kurz an. „Broken Glass“, „Shapeshifter“ oder „Hard Feelings“ zeigen die bunte Bandbreite einer Künstlerin, die total bei sich ist und sich gefunden. Dazwischen erzählt sie emotional von ihrer Entwicklung und den Veränderungen in ihrem Leben, zeigt sich dankbar und in der Gegenwart gereift und erwachsen. Auch für das Charli XCX-Cover „Girl, So Confusing“ ist Platz. Ein Auftritt, der weniger knallig als jener von Larsson ist, aber mehr Tiefe und Leben besitzt. Absolut gelungen.