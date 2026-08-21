Dieses Kino-Chaos sorgt garantiert für Lacher

Familiengeheimnisse, neue DNA-Tests und jede Menge französischer Humor: Mit „Oh la la 2 – Neue Tests, neues Chaos“ geht die turbulente Komödie mit Christian Clavier und Didier Bourdon in die nächste Runde. Zum Kinostart am 27. August verlost die „Krone“ fünf genussvolle Gewinnpakete für einen perfekten Filmabend.
Kaum haben Frédéric und Gérard die überraschende Wahrheit über ihre Herkunft verdaut, steht schon das nächste große Familienereignis vor der Tür: Gemeinsam wollen sie die Hochzeit ihrer Kinder planen. Doch mit der erhofften Ruhe ist es schnell wieder vorbei. Ein plötzlich auftauchender Cousin und ein neuer DNA-Test stellen die bisherigen Ergebnisse komplett auf den Kopf. Und schon steckt in den Stammbäumen wieder jede Menge Sprengstoff.
Französischer Humor trifft Familienchaos
Nach dem Publikumserfolg von „Oh la la – Wer ahnt denn sowas?“ setzt Regisseur und Drehbuchautor Julien Hervé erneut auf französischen Charme, pointierten Humor und sein bewährtes Ensemble. Mit dabei sind unter anderem Christian Clavier, bekannt aus der „Monsieur Claude“-Reihe, Didier Bourdon, Marianne Denicourt und Sylvie Testud. „Oh la la 2 – Neue Tests, neues Chaos“ startet am 27. August in den österreichischen Kinos.
Mitspielen und genießen
Passend zum Kinostart gibt es bei der „Krone“ auch etwas zu gewinnen: Wir verlosen fünf Gewinnpakete rund um die französische Komödie. Mit etwas Glück sichern Sie sich eines von fünf geschmackvollen Genuss-Paketen, eine DVD von „Oh la la – Wer ahnt denn sowas?“ sowie zwei Kinogutscheine.
Einfach das unten stehende Formular bis zum 27. August, 09:00 Uhr ausfüllen und schon sind Sie im Lostopf.