Dieses Kino-Chaos sorgt garantiert für Lacher

Kaum haben Frédéric und Gérard die überraschende Wahrheit über ihre Herkunft verdaut, steht schon das nächste große Familienereignis vor der Tür: Gemeinsam wollen sie die Hochzeit ihrer Kinder planen. Doch mit der erhofften Ruhe ist es schnell wieder vorbei. Ein plötzlich auftauchender Cousin und ein neuer DNA-Test stellen die bisherigen Ergebnisse komplett auf den Kopf. Und schon steckt in den Stammbäumen wieder jede Menge Sprengstoff.