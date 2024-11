Audi lässt die berühmten vier Ringe weg!

AUDI als Schwestermarke von Audi

Auffallendste Neuerung an dem fünftürigen Shooting-Brake-Kombi ist besagter Verzicht auf das Vier-Ringe-Logo. Stattdessen prangt an der Front der Unternehmensname „AUDI“ in Versalien. Audi selbst will das als neue Schwester-Marke für China verstanden wissen, die sich durch die Vereinigung klassischer westlicher Tugenden mit chinesischer Innovationskraft auszeichnen soll.