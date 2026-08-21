So geht Klagenfurt gegen die Strandbad-Raser vor

Am Campingplatz im Klagenfurter Strandbad soll künftig auch in der Nacht Ruhe einkehren. Die Landeshauptstadt reagiert damit auf die seit Längerem bekannten nächtlichen Autorennen auf dem Parkplatz unmittelbar neben der Campinganlage. Vor allem junge Leute sollen dort regelmäßig mitten in der Nacht mit ihren Fahrzeugen für Lärm und Unruhe gesorgt haben.