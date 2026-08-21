So geht Klagenfurt gegen die Strandbad-Raser vor

Ein nächtliches Fahrverbot am Parkplatz soll die illegalen Autorennen beim Campingplatz im Strandbad Klagenfurt stoppen, Bürgermeister Christian Scheider kündigte weitere Maßnahmen gegen die Raser an. Die Drohung von Erich Falkensteiner bei der Eröffnung nach mehr Ruhe hat damit Wirkung gezeigt.
Am Campingplatz im Klagenfurter Strandbad soll künftig auch in der Nacht Ruhe einkehren. Die Landeshauptstadt reagiert damit auf die seit Längerem bekannten nächtlichen Autorennen auf dem Parkplatz unmittelbar neben der Campinganlage. Vor allem junge Leute sollen dort regelmäßig mitten in der Nacht mit ihren Fahrzeugen für Lärm und Unruhe gesorgt haben.
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