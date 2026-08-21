Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bahntest in NÖ

Zu viele Züge fallen aus! Frust der Pendler steigt

Niederösterreich
21.08.2026 05:00
„Kannst du mich abholen? Mein Zug ist ausgefallen.“ Kein Einzelschicksal bei Niederösterreichs ...
„Kannst du mich abholen? Mein Zug ist ausgefallen.“ Kein Einzelschicksal bei Niederösterreichs Bahnpendlern.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Mehr als die Hälfte der Fahrgäste in Niederösterreich klagt, dass Züge oft einfach nicht kommen. Kein Wunder also, dass das Ergebnis des großen Bahntests im größten Bundesland besonders schlecht ausfällt. Wo Verbesserungen nötig sind. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„I steh auf’m Bahnsteig und woat auf’n Zug, doch er kummt ned“ – das denken sich heimische Bahnpendler in Anlehnung an einen alten Austropop-Hit wohl nur allzu oft. Fahrgäste von ÖBB, WESTbahn, Raaberbahn und Mariazellerbahn wurden im weiten Land für den Bahntest des Verkehrsclubs (VCÖ) befragt. Und das Zeugnis, das sie ausstellen, ist alles andere als erfreulich.

Lesen Sie auch:
ÖBB-Pannen am laufenden Band. Der Obmann-Stellvertreter der Pendlerinitiative Austria, Josef ...
Hickhack Zug um Zug
ÖBB-Pannen lösen jetzt heftigen Politstreit aus
15.08.2026
Bis Oktober 2027
Wiens S-Bahn nach Brand noch länger lahmgelegt
13.08.2026
Kein Platz mehr!
Pendler wurden am Bahnsteig zurückgelassen
18.07.2026

Traurige Rekordwerte
58 Prozent der Bahnkunden gaben an, dass die Zahl der Zugausfälle in den vergangenen Monaten zugenommen hat – das ist österreichweit der höchste Wert. Und auch die Unzufriedenheit mit der Pünktlichkeit jener Züge, die fahren, ist mit 42 Prozent der Rekordwert unter allen Bundesländern.

Kein Wunder, denn 57 Prozent der Passagiere verpassen mehrmals im Jahr Anschlüsse – mehr als die Hälfte davon sogar mehrmals pro Monat oder noch öfter. 47 Prozent der niederösterreichischen Fahrgäste orten daher eine Verschlechterung des Preis-Leistungs-Verhältnisses bei der Bahn. Fazit: „Die Bahn hat großen Handlungsbedarf bei Kernaufgaben“, analysiert Michael Schwendinger vom VCÖ.

Zitat Icon

Gerade für eine kürzere Gesamtreisezeit sind optimale Anschlussverbindungen zentral. Daher ist es wichtig, dass Bus und Bahn gut aufeinander abgestimmt sind. 

Michael Schwendinger, Mobilitätsexperte (VCÖ)

Lichtblicke auf Schienen
Doch es gibt auch Lichtblicke. Das Personal erhält Bestnoten. 98 Prozent der Fahrgäste erleben die Eisenbahner als hilfsbereit, 96 Prozent als freundlich. Und trotz aller Beschwerden wird öfter mit der Bahn gefahren. 28 Prozent der Fahrgäste in Niederösterreich nutzten zuletzt häufiger den Zug als früher. Jeder dritte Passagier reiste in den letzten zwölf Monaten sogar mit dem Zug in den Urlaub – 92 Prozent davon waren mit dem Reiseservice zufrieden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
21.08.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Die Luftwaffenbasis Ramstein in Deutschland ist einer der wichtigsten US-Stützpunkte in Europa – ...
Krone Plus Logo
Interaktive Karte
So viele US-Militärstützpunkte gibt es in Europa
Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schwarze Rauchwolke in NÖ: Sorge um Mitarbeiter
120.171 mal gelesen
Eine riesige Rauchwolke stieg in den Himmel empor.
Österreich
Warnung: Auch Freitag bringt starke Unwetter
114.434 mal gelesen
Am Donnerstag zogen heftige Unwetter – inklusive Hagel – über Wien.
Steiermark
„Hatte sie so gern, wieso musste das passieren?“
113.707 mal gelesen
Hinter diesen Wänden spielten sich furchtbare Szenen ab.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger: Wir sind „Zielland“ für Moskau
1513 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in Helsinki
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1495 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Innenpolitik
ÖVP zerbröselt an Dürre – bald auch die Koalition?
1475 mal kommentiert
Christian Stocker muss die Koalition im Streit zusammenhalten – und schafft das momentan nicht ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf