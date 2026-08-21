Zu viele Züge fallen aus! Frust der Pendler steigt

Mehr als die Hälfte der Fahrgäste in Niederösterreich klagt, dass Züge oft einfach nicht kommen. Kein Wunder also, dass das Ergebnis des großen Bahntests im größten Bundesland besonders schlecht ausfällt. Wo Verbesserungen nötig sind.
„I steh auf’m Bahnsteig und woat auf’n Zug, doch er kummt ned“ – das denken sich heimische Bahnpendler in Anlehnung an einen alten Austropop-Hit wohl nur allzu oft. Fahrgäste von ÖBB, WESTbahn, Raaberbahn und Mariazellerbahn wurden im weiten Land für den Bahntest des Verkehrsclubs (VCÖ) befragt. Und das Zeugnis, das sie ausstellen, ist alles andere als erfreulich.
Traurige Rekordwerte
58 Prozent der Bahnkunden gaben an, dass die Zahl der Zugausfälle in den vergangenen Monaten zugenommen hat – das ist österreichweit der höchste Wert. Und auch die Unzufriedenheit mit der Pünktlichkeit jener Züge, die fahren, ist mit 42 Prozent der Rekordwert unter allen Bundesländern.
Kein Wunder, denn 57 Prozent der Passagiere verpassen mehrmals im Jahr Anschlüsse – mehr als die Hälfte davon sogar mehrmals pro Monat oder noch öfter. 47 Prozent der niederösterreichischen Fahrgäste orten daher eine Verschlechterung des Preis-Leistungs-Verhältnisses bei der Bahn. Fazit: „Die Bahn hat großen Handlungsbedarf bei Kernaufgaben“, analysiert Michael Schwendinger vom VCÖ.
Gerade für eine kürzere Gesamtreisezeit sind optimale Anschlussverbindungen zentral. Daher ist es wichtig, dass Bus und Bahn gut aufeinander abgestimmt sind.
Michael Schwendinger, Mobilitätsexperte (VCÖ)
Lichtblicke auf Schienen
Doch es gibt auch Lichtblicke. Das Personal erhält Bestnoten. 98 Prozent der Fahrgäste erleben die Eisenbahner als hilfsbereit, 96 Prozent als freundlich. Und trotz aller Beschwerden wird öfter mit der Bahn gefahren. 28 Prozent der Fahrgäste in Niederösterreich nutzten zuletzt häufiger den Zug als früher. Jeder dritte Passagier reiste in den letzten zwölf Monaten sogar mit dem Zug in den Urlaub – 92 Prozent davon waren mit dem Reiseservice zufrieden.
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