Zu viele Züge fallen aus! Frust der Pendler steigt

Lichtblicke auf Schienen

Doch es gibt auch Lichtblicke. Das Personal erhält Bestnoten. 98 Prozent der Fahrgäste erleben die Eisenbahner als hilfsbereit, 96 Prozent als freundlich. Und trotz aller Beschwerden wird öfter mit der Bahn gefahren. 28 Prozent der Fahrgäste in Niederösterreich nutzten zuletzt häufiger den Zug als früher. Jeder dritte Passagier reiste in den letzten zwölf Monaten sogar mit dem Zug in den Urlaub – 92 Prozent davon waren mit dem Reiseservice zufrieden.