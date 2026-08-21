DFB-Pokal: St. Toenis gegen Frankfurt 18 Uhr LIVE

Erste Runde im DFB-Pokal! Trainer Adi Hütter startet mit Eintracht Frankfurt bei Fünftligist SC St. Tönis. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
„Es ist keine Neuigkeit, dass der DFB-Pokal der kürzeste Weg in den internationalen Wettbewerb ist – ohne die Konkurrenz außer Acht zu lassen. Daher werden wir dieses erste Pflichtspiel sehr ernst nehmen. Der DFB-Pokal ist uns immens wichtig. Ich freue mich sehr auf die ersten Partien. Erst in Krefeld in dem Stadion, in dem einst Bayer Uerdingen gespielt hat“, so Hütter vor seinem Pflichtspieldebüt.
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