Ried gegen GAK ab 19.30 Uhr LIVE

Die Ausgangslage ist klar. „Der GAK wird nach dem 0:8 gegen Rapid sehr giftig sein, aber auch wir müssen liefern und wollen unseren ersten Sieg einfahren“, erklärte Rieds Neuzugang Oliver Sorg. Laut Despotovic ist beim Gegner durch den Trainerwechsel eine neue Situation entstanden, auf die man sich entsprechend vorbereiten müsse. Der Blick auf das eigene Spiel habe Priorität. „Wir wollen zu Hause dominant auftreten, uns viele Möglichkeiten erarbeiten und in den entscheidenden Situationen konsequenter sein.“ In der Vorsaison holte Ried in den beiden Heimspielen gegen den GAK insgesamt vier Punkte.