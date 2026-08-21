Austria: „… dann wären wir anders heimgefahren!“

Braga präsentierte sich als spielerisch starkes Team und warf nach der Führung augenscheinlich nicht alles in die Waagschale. Der Austria gelang jedoch trotz großer Bemühungen kein Wirkungstreffer. Bei der letzten Aktion zischte ein Schuss von Sanel Saljic am Kreuzeck vorbei. „Wir haben gespürt, wir können mehr mitnehmen, zumindest aber das 0:1“, meinte Trainer Stephan Helm. Er blieb für das Rückspiel dennoch hoffnungsvoll und versprach einen „leidenschaftlichen“ Auftritt seiner Elf: „Wir werden nächste Woche alles reinwerfen, und wenn dieses Tor gelingt, möchte ich sehen, wie sich das weiterentwickelt.“