Bullen, nehmt euch die Austria zum Vorbild!

Laut Klubangaben traten nur rund 30 Anhänger des früheren Serienmeisters die Reise in den nicht ganz so hohen Norden an. Auf eigene Faust, versteht sich, weil der Klub keine Fanreise angeboten hatte. Bei einer Vorlaufzeit von wenigen Tagen und knapp bemessenen Landemöglichkeiten am Flughafen Karlstad kein ganz leichtes Unterfangen, einen großen Tross abzuwickeln. So kam es dazu, dass Salzburgs Aufgebot inklusive Betreuerstab wieder einmal deutlich größer war als die Anzahl der Unterstützer im kleinen Auswärtsblock im Strandvallen-Stadion.