Bullen, nehmt euch die Austria zum Vorbild!

Salzburg hat das Hinspiel im Süden Schwedens also gewonnen und sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeitet. Und wer hat es im Gästeblock vor Ort gesehen? Fast keiner! Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Sebastian Steinbichler.
Laut Klubangaben traten nur rund 30 Anhänger des früheren Serienmeisters die Reise in den nicht ganz so hohen Norden an. Auf eigene Faust, versteht sich, weil der Klub keine Fanreise angeboten hatte. Bei einer Vorlaufzeit von wenigen Tagen und knapp bemessenen Landemöglichkeiten am Flughafen Karlstad kein ganz leichtes Unterfangen, einen großen Tross abzuwickeln. So kam es dazu, dass Salzburgs Aufgebot inklusive Betreuerstab wieder einmal deutlich größer war als die Anzahl der Unterstützer im kleinen Auswärtsblock im Strandvallen-Stadion.
Dass es dennoch anders geht, macht beispielsweise ein Verein vor, den sich die Bullen in anderen Angelegenheiten sonst nicht zum Vorbild nehmen müssen: die Austria aus Wien. Die Veilchen boten wie praktisch immer auch für ihr Auswärtsspiel im Play-off für die Conference League im portugiesischen Braga eine Fan-Reise an. Die Anhänger reisten dabei wie die Medienvertreter im Mannschaftsflieger mit.
Für Salzburgs Fans, die ihre internationalen Auswärtsreisen nicht auf eigene Faust bestreiten wollen, gibt es aber gute Nachrichten. In der Europacup-Ligaphase bietet der Klub wieder Auswärtsfahrten an.
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