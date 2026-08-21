Arsenal gegen Coventry City ab 21 Uhr LIVE

Start in der Premier League! Meister Arsenal empfängt Aufsteiger Coventry City. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Nach 22 Jahren verleibte sich Arsenal in der vergangenen Saison endlich wieder den Meistertitel ein. Arteta, seit fast sieben Jahren im Amt und inzwischen dienstältester Liga-Trainer, hat dem Club das Siegergen eingeimpft, steht nun aber vor einer fast noch schwierigeren Herausforderung: Die erfolgreiche Verteidigung ist bisher nur drei Trainern gelungen: Alex Ferguson (Manchester United), Jose Mourinho (Chelsea) und Guardiola.
Die Konkurrenz hat sich jedenfalls auf Arsenal eingestellt. Vor allem die starke Abhängigkeit von Standardsituationen und enormem körperlichem Einsatz forderte im Saisonfinish ihren Tribut. Mit Bruno Guimaraes kam nun für rund 88 Mio. Euro ein kompletter, physisch starker Mittelfeldspieler von Newcastle. Zudem soll der griechische Flügelspieler Christos Tzolis nach dem Abgang von Leandro Trossard für zusätzliche Kreativität und Torgefahr sorgen.
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