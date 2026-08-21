Arsenal gegen Coventry City ab 21 Uhr LIVE

Nach 22 Jahren verleibte sich Arsenal in der vergangenen Saison endlich wieder den Meistertitel ein. Arteta, seit fast sieben Jahren im Amt und inzwischen dienstältester Liga-Trainer, hat dem Club das Siegergen eingeimpft, steht nun aber vor einer fast noch schwierigeren Herausforderung: Die erfolgreiche Verteidigung ist bisher nur drei Trainern gelungen: Alex Ferguson (Manchester United), Jose Mourinho (Chelsea) und Guardiola.