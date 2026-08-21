Nach Unwetter: Sommer kann sich nicht entscheiden

Am Dienstag zeigt sich der Sommer noch einmal von seiner wärmeren Seite. Im Westen ist es bereits am Morgen vielfach bewölkt und teilweise nass. Schauer und Gewitter breiten sich rasch weiter Richtung Osten aus. Zuvor kann dort aber noch zeitweise die Sonne scheinen. Der Nordosten dürfte bis zum Abend am ehesten trocken bleiben. Nach dem Durchzug der Gewitter winken wieder einige Sonnenstunden. Bei 24 bis 30 Grad wird es noch einmal richtig warm. Doch die Gewittergefahr bleibt der Preis für die sommerlichen Temperaturen.