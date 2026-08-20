Rot für Österreicher – Arnie-Klub so gut wie durch

Kein gutes Ende hat das Play-off-Hinspiel zur Fußball-Conference-League für Martin Moormann und seinen Club Motherwell genommen. Die Schotten verloren das Hinspiel zuhause gegen den SC Freiburg mit 1:3 – der Niederösterreicher sah dabei Glatt-Rot.
Der österreichische Innenverteidiger Moormann sah nach etwas mehr als einer Stunde wegen eines Trikotzupfers im eigenen Strafraum Rot, den Elfmeter verwandelte Matthias Ginter zum 2:1. Dadurch drehten die Deutschen einen 0:1-Rückstand.
ÖFB-Spieler im Einsatz
Ginter avancierte zum Doppeltorschützen, Keisuke Goto fixierte in der Nachspielzeit den Endstand zugunsten der Breisgauer, bei denen ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart in der 79. Minute eingewechselt wurde. Bei Motherwell spielte Kapitän Lukas Fadinger durch und sah Gelb. Das 0:0 von seinem Verein Brighton & Hove Albion in Tromsö sah ÖFB-Verteidiger Michael Svoboda von der Bank aus.
Gute Ausgangslage für Roter Stern
Im Europa-League-Play-off schuf sich Roter Stern Belgrad mit Marko Arnautovic und Muhammed Cham in der Startelf eine hervorragende Ausgangslage. Die Serben besiegten Viktoria Pilsen mit Tormann Florian Wiegele 3:0. Schlimm erging es dem ÖFB-Legionär Furkan Dursun, der mit Thun bei Lech Posen 0:7 unter die Räder kam. Einem Treffer des eingewechselten Dursun wurde wegen Abseits die Anerkennung versagt.
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