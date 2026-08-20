Rot für Österreicher – Arnie-Klub so gut wie durch

ÖFB-Spieler im Einsatz

Ginter avancierte zum Doppeltorschützen, Keisuke Goto fixierte in der Nachspielzeit den Endstand zugunsten der Breisgauer, bei denen ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart in der 79. Minute eingewechselt wurde. Bei Motherwell spielte Kapitän Lukas Fadinger durch und sah Gelb. Das 0:0 von seinem Verein Brighton & Hove Albion in Tromsö sah ÖFB-Verteidiger Michael Svoboda von der Bank aus.