Russisches Schläger-Duo konnte ausgeforscht werden

Beide Verdächtige wurden angezeigt

Die Freundesgruppe konnte sich Kennzeichenfragmente merken. Die Polizei forschte daraufhin den Fahrzeugbesitzer in Braunau aus. Dieser entpuppte sich jedoch nicht als Lenker des Wagens an jenem Abend. Das Fahrzeug lenkte nämlich der Bruder des Zulassungsbesitzers, ein damals 24-jähriger Russe. Sein Beifahrer war ein damals 19-jähriger Russe. Die beiden sind teil geständig und werden angezeigt.