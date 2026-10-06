Russisches Schläger-Duo konnte ausgeforscht werden

Für einen 35-jährigen Traunsteiner und seine 22-jährige Begleitung endete die Vorweihnachtszeit im vergangenen Jahr im Krankenhaus. Kurz vor Heiligabend, am 20. Dezember 2025, wurde sie in Salzburg-Stadt im Bereich des Elisabethkai Opfer von zwei Prüglern.
Zwei Russen waren in den Abendstunden rasant mit dem Auto unterwegs und rasten mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt. Eine Person aus der Freundesgruppe, mit der der Traunsteiner und die 22-Jährige an jenem Abend unterwegs war, deutete dem Auto mit einem Handzeichen das Tempo zu reduzieren.
Schläge ins Gesicht
Die beiden russischen Fahrzeuginsassen fühlten sich dadurch scheinbar angegriffen. Sie blieben kurz darauf mit dem Wagen stehen, stiegen aus und begannen einen Streit. Nach Beleidigungen wurden auch Schläge ausgeteilt. Der Traunsteiner wurde durch Schläge ins Gesicht schwer verletzt. Ebenso erlitt die 22-Jährige Verletzungen.
Beide Verdächtige wurden angezeigt
Die Freundesgruppe konnte sich Kennzeichenfragmente merken. Die Polizei forschte daraufhin den Fahrzeugbesitzer in Braunau aus. Dieser entpuppte sich jedoch nicht als Lenker des Wagens an jenem Abend. Das Fahrzeug lenkte nämlich der Bruder des Zulassungsbesitzers, ein damals 24-jähriger Russe. Sein Beifahrer war ein damals 19-jähriger Russe. Die beiden sind teil geständig und werden angezeigt.
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