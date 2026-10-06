Die Schlammschlacht geht in die nächste Runde

TVB-Geschäftsführer Rainer Candido steht im Mittelpunkt der Kritik. „Speziell im Internet fallen Äußerungen die ich so einfach nicht hinnehmen will“, sagt Schöninger. Einige seien wohl strafrechtlich relevant. Man prüft, wie man dagegen vorgehen könne. Skurril: Im TVB-Büro marschieren mittlerweile gar Security-Mitarbeiter auf. Dort liegt derzeit eine Liste mit allen Mitgliedern auf, die für die Vorstands-Wahl stimmberechtigt sind. Es sei mit Personen, die die Liste einsehen wollten, zu „unschönen Szenen“ gekommen. Zudem sei man wegen eines Krankheitsfalls derzeit auf die Hilfe von externen Personen angewiesen.