Diagnose da! So steht’s um KAC-Stürmer Matt Fraser

Neun Spieler fehlten dem KAC beim Duell in der Champions Hockey League am Dienstag gegen den finnischen Klub KooKoo – auch deshalb gab‘s trotz viel Moral eine 3:5-Niederlage. Ins Klub-Lazarett kommt demnächst Bewegung, einige Cracks stehen vor ihrem Comeback. Bei Stürmer Matt Fraser wird es jedoch länger dauern, bis er wieder aufs Eis darf.
Insgesamt neun Ausfälle, im Heimspiel der Champions Hockey League gegen den finnischen Meister KooKoo liefen beim KAC viele Cracks des Future Teams auf – im Aufgebot standen sogar acht Teenager. Goalie Patrick Müller (21), Linus Schrott (19) und Manuel Wadel (19) debütierten sogar für die Kampfmannschaft. Und im ersten Drittel konnten die jungen Rotjacken noch nicht wirklich Paroli bieten.
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