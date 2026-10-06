Diagnose da! So steht’s um KAC-Stürmer Matt Fraser

Neun Spieler fehlten dem KAC beim Duell in der Champions Hockey League am Dienstag gegen den finnischen Klub KooKoo – auch deshalb gab‘s trotz viel Moral eine 3:5-Niederlage. Ins Klub-Lazarett kommt demnächst Bewegung, einige Cracks stehen vor ihrem Comeback. Bei Stürmer Matt Fraser wird es jedoch länger dauern, bis er wieder aufs Eis darf.