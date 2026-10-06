Wals stolpert gegen Ried Amateure – Grödig on fire

Tabellenführer Wals-Grünau sah gegen die Ried Amateure schon wie der sichere Sieger aus – musste sich aber nach einer 2:0-Führung am Ende mit einem 2:2 begnügen. In Torlaune präsentierte sich Grödig beim Trainerdebüt von Johannes Schützinger. Dietach wurde mit einer 5:0-Packung wieder auf die Heimreise geschickt. Die Highlights der Runde gibt es im Video.