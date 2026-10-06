Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frau griff zu Messer

„Ich hatte Angst, dass er mich wieder verprügelt“

Salzburg
06.10.2026 16:07
Ein Geschworenengericht verhandelte am Dienstag im Saal 230 des Salzburger Landesgerichtes.
Ein Geschworenengericht verhandelte am Dienstag im Saal 230 des Salzburger Landesgerichtes.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Einer in Salzburg lebenden Deutschen (41) wirft die Staatsanwaltschaft beim Prozess am Dienstag versuchten Mord vor: Sie soll ihren damaligen Partner (33) ein Klappmesser in den Unterbauch gestochen haben. Doch die Frau sei selbst Opfer gewesen, berichtet sie den Geschworenen von mehrfachen Gewaltangriffen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine deutsche Frau (41) mit strafrechtlich weißer Weste sitzt am Dienstag vor den acht Geschworenen im Salzburger Landesgericht. Versuchter Mord wird ihr vorgeworfen. Sie soll ihren syrischen Ex-Freund (33) versucht haben, mit einem „kräftigen Stich“ durch ein Klappmesser in den Unterbauch zu töten. Das wirft ihr der Staatsanwalt vor. Doch der Verteidiger sagt zu den Geschworenen: „Sehen Sie die Angst, die die Angeklagte in dem Moment empfand. Sie wusste, wie gefährlich er ist.“

Angeklagte erzählte von Gewalt
Die 41-Jährige war – offenbar schon mehrfach – Opfer von Gewaltattacken des 33-Jährigen. Kennengelernt hatten sie sich Ende 2023. „Im Mai 2024 hat er mich das erste Mal zusammengeschlagen“, erzählt die Angeklagte. Im August ein weiteres Mal – das Spital hat Anzeige erstattet. Und im Vorjahr wurde der 33-Jährige wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Es gab sogar eine Einstweilige Verfügung gegen ihn: „Er hat mich trotzdem gesucht und gefunden.“ Obwohl es Funkstille gab, kam es mit Jahreswechsel 2026 wieder zu Treffen. „Ich habe die Angst verdrängt und es schöngeredet“, erklärt sie das.

Am 13. März folgte dann der blutige Streit – zwei Bekannte waren anwesend. Dabei schlug er zuerst mit der Faust zu. Sie griff zum Messer. „Ich hatte Angst, dass er mich wieder verprügelt“, betont sie. Eine Stichbewegung will sie nicht gemacht haben – vielmehr sei es im Handgemenge passiert.

Lesen Sie auch:
Der Angeklagte vor dem Richtersenat, bewacht von Justizwachebeamten.
70-Jähriger verurteilt
Ex-Frau gestochen: „Ich wollte, dass sie es spürt“
01.07.2026

Die Geschworenen entscheiden am Dienstagnachmittag einstimmig: Freispruch und sofortige Enthaftung der 41-Jährigen. Nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
06.10.2026 16:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
461.770 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
179.310 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
140.748 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
3828 mal kommentiert
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1427 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1258 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf