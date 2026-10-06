„Ich hatte Angst, dass er mich wieder verprügelt“

Angeklagte erzählte von Gewalt

Die 41-Jährige war – offenbar schon mehrfach – Opfer von Gewaltattacken des 33-Jährigen. Kennengelernt hatten sie sich Ende 2023. „Im Mai 2024 hat er mich das erste Mal zusammengeschlagen“, erzählt die Angeklagte. Im August ein weiteres Mal – das Spital hat Anzeige erstattet. Und im Vorjahr wurde der 33-Jährige wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Es gab sogar eine Einstweilige Verfügung gegen ihn: „Er hat mich trotzdem gesucht und gefunden.“ Obwohl es Funkstille gab, kam es mit Jahreswechsel 2026 wieder zu Treffen. „Ich habe die Angst verdrängt und es schöngeredet“, erklärt sie das.