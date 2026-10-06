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Berlin im Anflug

Für Red Bull Salzburg wartet erstes Endspiel

Sport
06.10.2026 21:30
Glaubt an einen Sieg gegen den Deutschen Meister: Peter Schneider.
Glaubt an einen Sieg gegen den Deutschen Meister: Peter Schneider.(Bild: GEPA)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Schon früh in der Saison wartet auf Red Bull Salzburg das erste Endspiel. In der Champions Hockey League benötigt die Mannschaft von Cheftrainer Alan Letang einen Sieg, um auf Europas Bühne noch eine Rolle spielen zu dürfen. 

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Für die Eisbullen steht heute das erste Endspiel der Saison an. Wollen die Salzburger die K. o.-Phase der Champions Hockey League noch erreichen, braucht es aber einen Sieg gegen Berlin.

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Wir wissen natürlich, dass die sehr viel Qualität besitzen.

Peter SCHNEIDER über die Eisbären Berlin

„Da wartet ein richtig schweres Spiel auf uns. Wir wissen natürlich, dass die sehr viel Qualität besitzen“, warnte Stürmer Peter Schneider vor dem Duell mit dem amtierenden Deutschen Meister. Die Stimmung bei den Bulls ist nach zuletzt zwei Siegen in Folge wieder leicht gestiegen.

Red Bull Salzburg mit guten Erinnerungen an Eisbären Berlin
Auch die Erinnerungen an das Duell im Vorjahr sind gut. Am 15. Oktober konnte man die Hauptstädter – Berlin damals aufgrund von Verletzungen mit Mini-Kader – mit 4:1 abschießen. „Egal ob ersatzgeschwächt oder nicht, Überraschungen sind immer möglich“, ist der 35-Jährige durchaus zuversichtlich.

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