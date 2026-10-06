Für Red Bull Salzburg wartet erstes Endspiel

Schon früh in der Saison wartet auf Red Bull Salzburg das erste Endspiel. In der Champions Hockey League benötigt die Mannschaft von Cheftrainer Alan Letang einen Sieg, um auf Europas Bühne noch eine Rolle spielen zu dürfen.
Für die Eisbullen steht heute das erste Endspiel der Saison an. Wollen die Salzburger die K. o.-Phase der Champions Hockey League noch erreichen, braucht es aber einen Sieg gegen Berlin.
Wir wissen natürlich, dass die sehr viel Qualität besitzen.
Peter SCHNEIDER über die Eisbären Berlin
„Da wartet ein richtig schweres Spiel auf uns. Wir wissen natürlich, dass die sehr viel Qualität besitzen“, warnte Stürmer Peter Schneider vor dem Duell mit dem amtierenden Deutschen Meister. Die Stimmung bei den Bulls ist nach zuletzt zwei Siegen in Folge wieder leicht gestiegen.
Red Bull Salzburg mit guten Erinnerungen an Eisbären Berlin
Auch die Erinnerungen an das Duell im Vorjahr sind gut. Am 15. Oktober konnte man die Hauptstädter – Berlin damals aufgrund von Verletzungen mit Mini-Kader – mit 4:1 abschießen. „Egal ob ersatzgeschwächt oder nicht, Überraschungen sind immer möglich“, ist der 35-Jährige durchaus zuversichtlich.
Fehlen wird dem Team von Trainer Alan Letang erneut Thomas Raffl. Der Kapitän muss aufgrund einer Oberkörperverletzung operiert werden und fällt mehrere Wochen aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.