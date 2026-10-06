Brandstiftung in Rußbach?Mann (25) festgenommen

In Rußbach kam es in der Nacht auf den 9. September zu einem großen Feuer. Dabei wurden der dortige Bauhof und das Nebengebäude stark beschädigt. Die Schadenssumme ist enorm und liegt bei 400.000 Euro. Der mutmaßliche Brandstifter, ein 25-jähriger Tennengauer, wurde jetzt festgenommen.
Gemeinsame Ermittlungen des Landeskriminalamts Salzburg und der Polizei Abtenau ergaben nun brisante Ermittlungsdetails zum Gebäudebrand in Rußbach vor vier Wochen: Laut der Exekutive wurde nun der mutmaßliche Brandstifter festgenommen, ein 25-jähriger Tennengauer. Der Mann ist geständig.
Auf dem örtlichen Bauhof war ein Brand ausgebrochen. Betroffen war auch das Verteilerzentrum eines Telekommunikationsanbieters. Am Gebäude sowie an der angeschlossenen Fernmeldeeinrichtung entstand ein enormer Sachschaden – in Höhe von 400.000 Euro!
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