Bei Salzburg zeigen die Pfeile wieder nach oben

Zumindest etwas Selbstvertrauen konnte Red Bull Salzburg am Wochenende in der ICE Hockey League sammeln. Mit zwei Siegen im Gepäck kommt es am Mittwoch in der Champions Hockey League zum Duell mit Berlin. Mario Huber nimmt vorab seine Kollegen in die Pflicht.
Was das Spielerische, die Ergebnisse und auch die Tabelle angeht, zeigen die Pfeile bei den Eisbullen langsam wieder nach oben. Nachdem man zuletzt den vorletzten Tabellenplatz in der ICE Hockey League fix gebucht hatte, sackten die kriselnden Salzburger in Vorarlberg (4:1) und gegen Neuling Milano (5:2) ein unerwartetes Sechs-Punkte-Wochenende ein.
Salzburg in der ICE Hockey League auf Rang zehn
Mit zehn Punkte aus den ersten acht Partien konnte man somit zumindest einmal auf Rang zehn klettern. Speziell die Partie gegen die Italiener konnte sich sehen lassen. „Im Großen und Ganzen war es ein gutes Spiel. Die Mannschaft hat füreinander gekämpft. Wir haben die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, etwas besser umgesetzt“, resümierte ein sichtlich erleichterter Mario Huber.
Wir probieren einfaches Hockey zu spielen. Das hat uns immer ausgezeichnet. Aber wir müssen alle am gleichen Strang ziehen.
Mario HUBER, Stürmer EC Red Bull Salzburg
Der Stürmer war gegen die Modestädter phasenweise nicht zu stoppen, ging energisch in die Zweikämpfe und steuerte selbst einen Treffer bei. „Wir probieren einfaches Hockey zu spielen. Das hat uns immer ausgezeichnet. Aber wir müssen alle am gleichen Strang ziehen“, machte der Tiroler klar und forderte sich und seine Kollegen dazu auf, sich auf die Kleinigkeiten zu fokussieren.
Müssen die Bulls auch, gastiert mit Berlin Mittwoch der Deutsche Meister an der Salzach. Um in der Champions Hockey League weiterzukommen, zählt nur ein Sieg.
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