Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach zwei Siegen

Bei Salzburg zeigen die Pfeile wieder nach oben

Sport
06.10.2026 11:00
Zählt zu Salzburgs stärksten Spielern: Mario Huber.
Zählt zu Salzburgs stärksten Spielern: Mario Huber.(Bild: JFK Photography - EC Red Bull S)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Zumindest etwas Selbstvertrauen konnte Red Bull Salzburg am Wochenende in der ICE Hockey League sammeln. Mit zwei Siegen im Gepäck kommt es am Mittwoch in der Champions Hockey League zum Duell mit Berlin. Mario Huber nimmt vorab seine Kollegen in die Pflicht. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Was das Spielerische, die Ergebnisse und auch die Tabelle angeht, zeigen die Pfeile bei den Eisbullen langsam wieder nach oben. Nachdem man zuletzt den vorletzten Tabellenplatz in der ICE Hockey League fix gebucht hatte, sackten die kriselnden Salzburger in Vorarlberg (4:1) und gegen Neuling Milano (5:2) ein unerwartetes Sechs-Punkte-Wochenende ein.

Salzburg in der ICE Hockey League auf Rang zehn
Mit zehn Punkte aus den ersten acht Partien konnte man somit zumindest einmal auf Rang zehn klettern. Speziell die Partie gegen die Italiener konnte sich sehen lassen. „Im Großen und Ganzen war es ein gutes Spiel. Die Mannschaft hat füreinander gekämpft. Wir haben die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, etwas besser umgesetzt“, resümierte ein sichtlich erleichterter Mario Huber.

Zitat Icon

Wir probieren einfaches Hockey zu spielen. Das hat uns immer ausgezeichnet. Aber wir müssen alle am gleichen Strang ziehen.

Mario HUBER, Stürmer EC Red Bull Salzburg

Der Stürmer war gegen die Modestädter phasenweise nicht zu stoppen, ging energisch in die Zweikämpfe und steuerte selbst einen Treffer bei. „Wir probieren einfaches Hockey zu spielen. Das hat uns immer ausgezeichnet. Aber wir müssen alle am gleichen Strang ziehen“, machte der Tiroler klar und forderte sich und seine Kollegen dazu auf, sich auf die Kleinigkeiten zu fokussieren.

Lesen Sie auch:
Musste die Partie in Oberndorf frühzeitig abbrechen: Leonie Gerl (14).
2. Volleyball-Liga
PSVBG-Dame muss nach Derby zu MRT-Untersuchung
06.10.2026

Müssen die Bulls auch, gastiert mit Berlin Mittwoch der Deutsche Meister an der Salzach. Um in der Champions Hockey League weiterzukommen, zählt nur ein Sieg.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
06.10.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
460.962 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
174.281 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
138.329 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
5888 mal kommentiert
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1425 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1219 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf