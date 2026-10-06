Bei Salzburg zeigen die Pfeile wieder nach oben

Salzburg in der ICE Hockey League auf Rang zehn

Mit zehn Punkte aus den ersten acht Partien konnte man somit zumindest einmal auf Rang zehn klettern. Speziell die Partie gegen die Italiener konnte sich sehen lassen. „Im Großen und Ganzen war es ein gutes Spiel. Die Mannschaft hat füreinander gekämpft. Wir haben die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, etwas besser umgesetzt“, resümierte ein sichtlich erleichterter Mario Huber.