9 Uhr morgens: Lkw-Fahrer mit 3 Promille erwischt

Am Dienstag um neun Uhr morgens hielten Polizisten in Puch (Tennengau) einen 48-jährigen Lkw-Fahrer an, nachdem ein Zeuge bei der Polizei einen vermeintlich betrunkenen Zusteller gemeldet hatte. Das Ergebnis war eindeutig: Der Halleiner hatte drei Promille intus.
Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Auch eine Anzeige folgt.
In Thalgau wurde ein 21-Jähriger kurz vor Mittag mit seinem E-Scooter aus dem Verkehr gezogen. Er hatte zuvor Drogen konsumiert und wurde innerhalb von drei Wochen wegen des gleichen Delikts dreimal erwischt.
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