Sturm-Konkurs: „Diese Zeit darf man nie vergessen“

In diesen Tagen vor 20 Jahren musste mit dem SK Sturm der größte steirische Sportklub Konkursantrag stellen. In der „Krone“ blicken Funktionäre, Spieler und Fans auf die Ereignisse zurück. Plus: Was der heutige Präsident Christian Jauk aus diesen Zeiten gelernt hat und die Chronologie des schwarz-weißen Niedergangs.
Die Zukunft von Sturm hing am seidenen Faden. In diesen Oktobertagen jährt sich der Zwangsausgleich der Grazer Schwarzen zum 20. Mal. Eine enorme Schuldenlast sorgte bei Spielern, Vorstand und Fans im Herbst 2006 für schlaflose Nächte, ob es den Verein in der Bundesliga auch über die Saison hinaus noch geben oder der Zwangsabstieg folgen würde.
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