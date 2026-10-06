Sturm-Konkurs: „Diese Zeit darf man nie vergessen“

Die Zukunft von Sturm hing am seidenen Faden. In diesen Oktobertagen jährt sich der Zwangsausgleich der Grazer Schwarzen zum 20. Mal. Eine enorme Schuldenlast sorgte bei Spielern, Vorstand und Fans im Herbst 2006 für schlaflose Nächte, ob es den Verein in der Bundesliga auch über die Saison hinaus noch geben oder der Zwangsabstieg folgen würde.