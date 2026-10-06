PSVBG-Dame muss nach Derby zu MRT-Untersuchung

Die 0:3-Auftantniederlage der PSVBG-Damen in Oberndorf war für eine Spielerin doppelt bitter. Die Zuspielerin musste im zweiten Satz verletzt vom Feld und konnte nicht mehr weiterspielen.
Auch wenn die Gesichter bei den Volleyball-Damen des PSVBG Salzburg nach der Partie ein Lächeln über hatten, hätte man auf die 0:3-Niederlage im Derby in Oberndorf zum Auftakt in die neue Saison der 2. Volleyball-Bundesliga auch verzichten können.
PSVBG-Spielerin muss nach Volleyball-Derby zu MRT
Doppelt bitter war die Leerfahrt im Flachgau für PSVBG-Zuspielerin Leonie Gerl. Die Diagonal-Angreiferin verletzte sich im zweiten Satz am Fuß, musste vom Feld getragen werden und konnte die Partie nicht mehr weiterspielen. Ärzte konnten zunächst keine Verletzung feststellen.
Um sicher zu gehen, unterzieht sich die Salzburgerin am Donnerstag allerdings noch eine MRT-Untersuchung. Ein Einsatz am Samstag in Innsbruck ist fraglich.
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