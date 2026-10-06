Langes Ringen ist vorbei: Lift wird abgetragen!

Fokus auf Sommerbetrieb mit Bikepark

In Hintersee ist Hotelier und Wirtesprecher Alfred Ebner um den Fortbestand bemüht. Er will die Lifte auf der Talseite retten und plant vorwiegend einen Sommerbetrieb mit Bikepark. Aber auch im Winter, wenn genug Naturschnee liegt, sollen die Lifte fahren. Noch sucht er Unterstützer. Eine Anbindung in die Gaißau soll ebenso bleiben. Ebner will den Kurvenlift retten.