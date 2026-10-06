Trainer Beichler steht vor Engagement im Ausland

Bei Red Bull Salzburg war für ihn schon nach wenigen Monaten Schluss. Jetzt steht der gebürtige Steirer vor einem neuen Engagement. Wie belgische Medien berichten, zieht es den Trainer zu einem Erstligisten.
Das Engagement von Daniel Beichler als Trainer des FC Red Bull Salzburg endete in einem Debakel. 14 Spiele waren dem Steirer, der von Kooperationsklub Liefering hochgezogen worden war, auf der Bullen-Bank vergönnt, ehe Sportchef Marcus Mann die Reißleine zog.
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Ein paar Monate später dürfte der 37-Jährige einen neuen Klub gefunden haben. Wie mehrere Medien berichten, zieht es Beichler in die erste Liga Belgiens.
KV Kortrijk soll der neue Arbeitgeber des ehemaligen Stürmers werden. Der Klub aus dem Westen des Landes liegt mit drei Punkten aus sieben Spielen auf Platz 16 der ersten belgischen Liga.
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