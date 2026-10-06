Dirigent Thielemann tritt Mozarteum-Professur an

Der deutsche Dirigent Christian Thielemann unterrichtet ab sofort Orchesterdirigieren an der Universität Mozarteum. Die Erwartungen an seine Studierenden sind hoch. So setze Thielemann voraus, dass sich seine Studierenden auch in der Freizeit im Sinne des Studiums fortbilden.
Da der Terminkalender des gefragten Dirigenten aber weiterhin voll bleibt und er weiterhin internationale Engagements wahrnehmen will, wird er in seiner Lehrtätigkeit von seinem langjährigen musikalischen Assistenten Jobst Schneiderat und dem Mozarteum-Dozenten Martin Fuchsberger unterstützt.
Unterrichtet werde abwechselnd in wochenweisen Blöcken. „Ich werde aber auch zwischendurch mal reinschneien. Es ist viel netter, wenn Sie mal überraschenderweise auftauchen“, verrät der Dirigent über seinen künftigen Lehr-Stil.
Neben Christian Thielemann wurden acht weitere international renommierte Künstler an die Uni Mozarteum berufen. Die Fachgebiete reichen von Violine und Klavier über Orchesterdirigieren und Musiktheorie bis hin zu Technik- und Designdidaktik.
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