Schwere Kollision zwischen Motorrad und Pkw

Auf der Pass Gschütt Straße (B166), die durch Annaberg (Tennengau) führt, sind ein Auto und ein Motorrad miteinander kollidiert. Eine Person wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Schwarzach geflogen werden musste.
Wie das Rote Kreuz der „Krone“ bestätigt, ist es heute Mittag um kurz vor 12 Uhr auf der B166 zu einem Zusammenprall zwischen einem Pkw und einem Motorradlenker gekommen.
Das Rote Kreuz rückte mit einem Rettungswagen an. Per Notarzthubschrauber wurde eine schwer verletzte Person von der Unfallstelle ins Klinikum Schwarzach geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.