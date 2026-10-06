Mit Pogacar-Tipps und Country-Musik zur Medaille?

Felix Großschartner (UAE Emirates) aus Linz will am Mittwoch bei der Rad-Europameisterschaft im Einzelzeitfahren liefern. Ein neuer Musikgeschmack und der wohl beste Radfahrer aller Zeiten könnten dabei jeweils eine Rolle spielen.
Knapp vor 8 Uhr wird der Wecker gestellt, nach einem kleinen Frühstück steht eine lockere Runde Radfahren an. Zu Mittag kommen dann Reis und Hühnerfleisch auf den Teller, ehe kurz vorm Rennen die Muskeln mit einem Theraband aktiviert werden und es noch einmal für rund 25 Minuten auf die Walze geht.
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