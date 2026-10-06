AYA-Freibad noch heute und morgen offen

Laut Stadt Salzburg besuchten heuer insgesamt 249.000 Menschen die Freibäder. Der Rekord wurde bereits bis zum 20. September mit 246.957 Besuchern geknackt. Während die zwei anderen Bäder ihre Saison mit dem 20. September beendeten, blieb das AYA-Bad noch offen, bis einschließlich diesen Mittwoch. In der Verlängerungszeit (Zählung bis zum 4. Oktober) besuchten weitere 2096 Schwimmbegeisterte bei spätsommerlichen Tageshöchstwerten bis zu 25 Grad das Freibad.