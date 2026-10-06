AYA-Freibad noch heute und morgen offen

Das städtische AYA-Freibad in Salzburg hatte wegen der warmen Spätsommertemperaturen seine Saison verlängert. Morgen, Mittwoch, ist der letzte Tag, an dem Schwimmbegeisterte heuer noch ins Freibad können. Generell zählten die städtischen Freibäder diesen Sommer einen Rekord-Ansturm.
Für viele fühlte es sich an wie ein ewiger Sommer. Die erste Hitzewelle mit täglich über 30 Grad rollte bereits Ende Juni durch Österreich. Es war ein sehr trockener Sommer, mit Auswirkungen auf Mensch und Natur. Viele suchten die Abkühlung in den städtischen Salzburger Freibädern AYA, Volksgarten und Leopoldskron.
Laut Stadt Salzburg besuchten heuer insgesamt 249.000 Menschen die Freibäder. Der Rekord wurde bereits bis zum 20. September mit 246.957 Besuchern geknackt. Während die zwei anderen Bäder ihre Saison mit dem 20. September beendeten, blieb das AYA-Bad noch offen, bis einschließlich diesen Mittwoch. In der Verlängerungszeit (Zählung bis zum 4. Oktober) besuchten weitere 2096 Schwimmbegeisterte bei spätsommerlichen Tageshöchstwerten bis zu 25 Grad das Freibad.
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