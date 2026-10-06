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Salzburg muss wochenlang auf Kapitän verzichten

Sport
06.10.2026 13:17
Fehlt Salzburg wochenlang: Thomas Raffl.
Fehlt Salzburg wochenlang: Thomas Raffl.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Das kommt den Eisbullen wirklich ungelegen! Der ehemalige Eishockey-Serienmeister muss in den kommenden Wochen ohne seinen Kapitän auskommen. Das gab der Klub am Dienstagmittag bekannt. 

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Am vergangenen Freitag trudelte kurz vor Spielbeginn in Vorarlberg die bittere Nachricht ein, dass sich Thomas Raffl eine Oberkörperverletzung zugezogen hatte. Die 40-jährige Klub-Ikone fehlte auch beim starken 5:2-Heimsieg am Sonntag gegen Neo-Klub Milano.

Salzburg-Kapitän Thomas Raffl muss operiert werden
Seit Dienstagmittag steht fest: Raffl wird den Salzburgern auch in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. „Der 40-jährige Stürmer unterzieht sich einer Operation am Oberkörper und fällt mehrere Wochen aus“, hieß es im Wortlaut.

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Berliner kommen für Eisbulle zu früh
Immerhin: Florian Baltram steht bei den Eisbullen bald wieder im Kader. Der Stürmer haderte zuletzt mit einer Knöchelverletzung. Ein Einsatz in der Champions Hockey League am Mittwoch gegen den Deutschen Meister Eisbären Berlin kommt aber auch für den 29-Jährigen noch zu früh. 

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