Salzburg muss wochenlang auf Kapitän verzichten

Berliner kommen für Eisbulle zu früh

Immerhin: Florian Baltram steht bei den Eisbullen bald wieder im Kader. Der Stürmer haderte zuletzt mit einer Knöchelverletzung. Ein Einsatz in der Champions Hockey League am Mittwoch gegen den Deutschen Meister Eisbären Berlin kommt aber auch für den 29-Jährigen noch zu früh.