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„Krone“-Serie REIHE 2

„Da kannst du gleich ins Pensionistenheim ziehen“

Fußball Unterhaus
06.10.2026 18:30
Porträt von Florian Gröger
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Florian Gröger und Peter Wiesmeyer

Die „Krone“-Serie REIHE 2 stellt jene Menschen vor, die mit Herzblut das Werkl am Laufen halten, sonst nicht im Rampenlicht stehen  – inklusive Video-Portrait (siehe oben)! In Folge vier wartet Gertschi Frey, der seit 1991 als Spieler, Trainer und Sportlicher Leiter mit Wiens ASV 13 aus der 2. Landesliga verbunden ist. 

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„Bei meinem ersten Training als 14-Jähriger hab’ ich die Mannschaft lange nicht gefunden. Dann waren da ein Trainer und vier Spieler – ein Schock, wenn du von Rapid kommst“, erinnert sich Gertschi Frey. Der dann im ersten Spiel in der unterklassigen D-Liga sieben Tore machte, vier auflegte. „Da hab ich mir gedacht: Ja, hier taugt’s mir, da bleibe ich!“

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