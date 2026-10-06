„Da kannst du gleich ins Pensionistenheim ziehen“

„Bei meinem ersten Training als 14-Jähriger hab’ ich die Mannschaft lange nicht gefunden. Dann waren da ein Trainer und vier Spieler – ein Schock, wenn du von Rapid kommst“, erinnert sich Gertschi Frey. Der dann im ersten Spiel in der unterklassigen D-Liga sieben Tore machte, vier auflegte. „Da hab ich mir gedacht: Ja, hier taugt’s mir, da bleibe ich!“