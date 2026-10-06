„Da kannst du gleich ins Pensionistenheim ziehen“

Die „Krone“-Serie REIHE 2 stellt jene Menschen vor, die mit Herzblut das Werkl am Laufen halten, sonst nicht im Rampenlicht stehen – inklusive Video-Portrait (siehe oben)! In Folge vier wartet Gertschi Frey, der seit 1991 als Spieler, Trainer und Sportlicher Leiter mit Wiens ASV 13 aus der 2. Landesliga verbunden ist.
„Bei meinem ersten Training als 14-Jähriger hab’ ich die Mannschaft lange nicht gefunden. Dann waren da ein Trainer und vier Spieler – ein Schock, wenn du von Rapid kommst“, erinnert sich Gertschi Frey. Der dann im ersten Spiel in der unterklassigen D-Liga sieben Tore machte, vier auflegte. „Da hab ich mir gedacht: Ja, hier taugt’s mir, da bleibe ich!“
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