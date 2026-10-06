Frauenfußball übernimmt unser Sportstudio!

Erster gegen Zweiter – mehr Spitzenspiel geht kaum! Tabellenführer Guttaring musste auswärts beim ersten Verfolger Sachsenburg ran und setzte sich mit 3:1 durch. Für das erste große Ausrufezeichen sorgte Michelle Terkl: Die Guttaringerin fasste sich aus gut 40 Metern ein Herz und hämmerte den Ball zur Führung ins Netz. Ein Treffer, den es natürlich auch im Video zu bestaunen gibt. Terkl legte später noch einmal nach und avancierte mit ihrem Doppelpack zur Matchwinnerin. Für Guttaring war der Erfolg gegen Sachsenburg ein wichtiger Schritt im direkten Kampf um die Tabellenspitze. Entschieden ist damit aber noch lange nichts. Die Sachsenburgerinnen stecken nicht auf und wissen, dass auch der Spitzenreiter verwundbar ist. Wie Sachsenburg-Kapitänin Elisa Ciccarelli und Leni Hassler die Niederlage einordnen und was Guttaring-Kapitänin Alissa Lamzari sowie Doppeltorschützin Michelle Terkl zum Gipfeltreffen sagen, gibt es im Studio zu hören.