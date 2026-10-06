„Eine Medaille wäre schon cool, aber …“

Österreichs Tischtennis-Nachwuchshoffnung Nina Skerbinz stehen aufregende Wochen bevor: EM in Laibach, Olympische Jugendspiele in Dakar und U19-WM in Istanbul. Die 16-Jährige hat klare Ziele – und bereitet sich dafür schon längere Zeit überwiegend mit Männern vor.