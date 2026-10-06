Futter- und Wassermangel belasten Salzburgs Almen

Manche Almbauern benötigten auch Futterlieferungen oder mussten ihre Kühe mehrere Wochen früher als üblich von den Bergen zurück ins Tal treiben. In Österreich gibt es rund 8000 bewirtschaftete Almen und Weiden, die meisten davon in Tirol, Kärnten und Salzburg. „Auf zahlreichen Almweiden blieb der für die Sommermonate übliche Aufwuchs aus, Weidebestände vertrockneten teilweise vollständig“, berichtet der Obmann der Interessenvertretung Almwirtschaft Österreich, Josef Obweger. Bei besonders betroffenen Almen habe das vorhandene Futter nicht mehr ausgereicht. Teilweise mussten Tiere früher als geplant ins Tal zurückgebracht oder Heu zugefüttert werden.