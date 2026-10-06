Minderjährige mit intimen Videos erpresst

Aus einem Techtelmechtel wurde eine Straftat, die am Dienstag Thema im Landesgericht war: Ein im Pongau lebender Russe (17) hatte mit einem etwa gleichaltrigen Mädchen eine Liebschaft. Beide kamen sich näher und filmten sich dabei – einvernehmlich. Doch als das junge Paar Ende August 2025 in Streit geriet, benutzte der 17-Jährige laut Anklage die intimen Aufnahmen, um das Mädchen zu erpressen. Hilfe bekam er dazu von einem älteren Türken (21), der das Opfer auch unter Druck setzte und mitkassierte.