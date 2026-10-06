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Bewährungsstrafen

Minderjährige mit intimen Videos erpresst

Salzburg
06.10.2026 15:00
Verhandelt wurde am Dienstag im Salzburger Landesgericht.
Verhandelt wurde am Dienstag im Salzburger Landesgericht.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Ein jugendliches Paar machte intime Aufnahmen. Als sie in Streit gerieten, benutzte ein 17-Jähriger – gemeinsam mit einem Komplizen (21) – die Videos, um seine ehemalige Liebschaft zu erpressen. Zuerst verlangte das Duo 5000 Euro, danach weitere 10.000 Euro. Vor Gericht gaben sie die Erpressung zu. 

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Aus einem Techtelmechtel wurde eine Straftat, die am Dienstag Thema im Landesgericht war: Ein im Pongau lebender Russe (17) hatte mit einem etwa gleichaltrigen Mädchen eine Liebschaft. Beide kamen sich näher und filmten sich dabei – einvernehmlich. Doch als das junge Paar Ende August 2025 in Streit geriet, benutzte der 17-Jährige laut Anklage die intimen Aufnahmen, um das Mädchen zu erpressen. Hilfe bekam er dazu von einem älteren Türken (21), der das Opfer auch unter Druck setzte und mitkassierte.

Mit Veröffentlichung gedroht
Beide mussten sich deshalb am Dienstag dem Vorwurf der schweren Erpressung und dem Besitz von kinderpornografischem Material stellen – letzteres, weil das Opfer ja noch minderjährig war. Die Angeklagten drohten, die Videos öffentlich zu machen, sofern die junge Frau nicht Geld herausrücke: Zuerst verlangte das Duo 5000 Euro. Nachdem die junge Frau gezahlt hatte, kam schon die nächste Forderung: diesmal sogar 10.000 Euro. Daraufhin ging das Mädchen zur Polizei und erstattete Anzeige.

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Beim Prozess zeigten sich die Angeklagten „reumütig geständig“, erklärte Verteidiger Michael Hofer. Und beide wurden letztlich wegen des Grunddelikts der Erpressung zu Bewährungsstrafen nicht rechtskräftig verurteilt: zehn Monate bedingte Haft lautete die Strafe für den 17-Jährigen, 16 Monate bedingt für den 21-Jährigen. Zudem erhielten sie ein Kontaktverbot und müssen einen Werte-Kurs besuchen. Das Gericht wies die Angeklagten auch zur Rückzahlung der 5000 Euro an. 

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