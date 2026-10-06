Scharfetter einstimmig zu ÖVP-Klubobmann gewählt

Der im September angekündigte Wechsel an der Spitze des Landtagsklubs der Salzburger ÖVP ist Montagabend formell besiegelt worden: Da der bisherige Klubobmann Wolfgang Mayer die Funktion des Landeshauptfrau-Stellvertreters von Stefan Schnöll übernahm, ist nun Hans Scharfetter einstimmig zum neuen Klubobmann gewählt worden.
Zu den Stellvertretern wurden Josef Schöchl, Martina Jöbstl-Bichlmann und – neu in der Runde – nun auch Simon Wallner bestimmt. Wallner ist auch Bürgermeister der Gemeinde Obertrum.
Hans Scharfetter zählt zu den erfahrensten Parlamentariern und ist bereits seit dem Jahr 2004 im Salzburger Landtag vertreten.
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