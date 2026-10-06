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Ortschef erleichtert:

„Das hätte viel schlimmer ausgehen können“

Salzburg
06.10.2026 20:30
Vier beschädigte Maschinen (nur drei sind im Bild) stehen nach wie vor am Unfallort. Der Flieger ...
Vier beschädigte Maschinen (nur drei sind im Bild) stehen nach wie vor am Unfallort. Der Flieger des Piloten wurde konfisziert.(Bild: Kerstin Jönsson)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Ein Kleinflugzeug rammte am Sonntag vier weitere Maschinen bei einem Pilotentreffen in Krimml. Drei Personen wurden dabei teils schwer verletzt. Zwei Tage danach rätselt die Polizei weiter nach der Ursache der Flugzeug-Kollision. Indes ist der Bürgermeister des Pinzgauer Ortes (Salzburg) erleichtert ...

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Weiter Rätselraten im Fall der kollidierten Kleinflugzeuge in Krimml. Wie berichtet, hat ein Pilot (80) am Sonntagvormittag seine Cessna L-19 in Startposition gebracht, drehte sich um 360 Grad, ehe er seine Maschine in Richtung der anderen Flugzeuge lenkte und in diese krachte. Er selbst, seine Mitinsassin und ein Unbeteiligter wurden teils schwer verletzt.

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Heuer kam es erstmals zu einem Unfall bei dem Pilotentreffen.
Drei Verletzte
Pilot rammte vor dem Start vier Leichtflugzeuge
04.10.2026

Laut Polizei wird nach wie vor nach der Unfallursache geforscht. Indes schnauft Krimmls Ortschef Erich Czerny durch: „Wir haben viele Schutzengel gehabt, das hätte noch viel schlimmer ausgehen können.“ 

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