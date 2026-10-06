„Das hätte viel schlimmer ausgehen können“

Weiter Rätselraten im Fall der kollidierten Kleinflugzeuge in Krimml. Wie berichtet, hat ein Pilot (80) am Sonntagvormittag seine Cessna L-19 in Startposition gebracht, drehte sich um 360 Grad, ehe er seine Maschine in Richtung der anderen Flugzeuge lenkte und in diese krachte. Er selbst, seine Mitinsassin und ein Unbeteiligter wurden teils schwer verletzt.