„Das hätte viel schlimmer ausgehen können“

Ein Kleinflugzeug rammte am Sonntag vier weitere Maschinen bei einem Pilotentreffen in Krimml. Drei Personen wurden dabei teils schwer verletzt. Zwei Tage danach rätselt die Polizei weiter nach der Ursache der Flugzeug-Kollision. Indes ist der Bürgermeister des Pinzgauer Ortes (Salzburg) erleichtert ...
Weiter Rätselraten im Fall der kollidierten Kleinflugzeuge in Krimml. Wie berichtet, hat ein Pilot (80) am Sonntagvormittag seine Cessna L-19 in Startposition gebracht, drehte sich um 360 Grad, ehe er seine Maschine in Richtung der anderen Flugzeuge lenkte und in diese krachte. Er selbst, seine Mitinsassin und ein Unbeteiligter wurden teils schwer verletzt.
Laut Polizei wird nach wie vor nach der Unfallursache geforscht. Indes schnauft Krimmls Ortschef Erich Czerny durch: „Wir haben viele Schutzengel gehabt, das hätte noch viel schlimmer ausgehen können.“
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