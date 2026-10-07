Zwei Geschwister bei Motorradausflug verletzt

Die große Schwester (19) saß vorne, ihr kleiner Bruder (17) hinten: zwei Geschwister wurden am Dienstagabend bei einer gemeinsamen Motorradfahrt in Ranshofen verletzt, als sie mit einem abbbiegenden Auto zusammenstießen.
Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten kam es am Dienstag gegen 19.25 Uhr inn Ranshofen. Eine 52-Jährige aus Ranshofen fuhr dabei mit ihrem Pkw auf der B156 Lamprechtshausener Straße Richtung Braunau. Zur selben Zeit fuhr eine 19-Jährige aus Neukrichen an der Enknach mit ihrem Motorrad in die Gegenrichtung. Auf dem Sozius hatte ihr 17-jähriger Bruder aus dem Bezirk Braunau Platz genommen. An der Kreuzung mit der Heinrichstraße beabsichtigte die 52-Jährige links abzubiegen. Dabei kam es zur Frontalkollision.
Alle drei kamen in Krankenhäuser
Während die Autofahrerin mit leichten Verletzungen selbstständig aus ihrem Wagen ausstieg, erlitten die 19-Jährige und ihr Bruder Verletzungen unbestimmten Grades. Alle Beteiligte wurden in Krankenhäuser eingeliefert – die 52-Jährige sowie der 17-Jährige mit der Rettung ins Krankenhaus Braunau, die 19-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Ried im Innkreis.
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