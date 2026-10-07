Zwei Geschwister bei Motorradausflug verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten kam es am Dienstag gegen 19.25 Uhr inn Ranshofen. Eine 52-Jährige aus Ranshofen fuhr dabei mit ihrem Pkw auf der B156 Lamprechtshausener Straße Richtung Braunau. Zur selben Zeit fuhr eine 19-Jährige aus Neukrichen an der Enknach mit ihrem Motorrad in die Gegenrichtung. Auf dem Sozius hatte ihr 17-jähriger Bruder aus dem Bezirk Braunau Platz genommen. An der Kreuzung mit der Heinrichstraße beabsichtigte die 52-Jährige links abzubiegen. Dabei kam es zur Frontalkollision.



Alle drei kamen in Krankenhäuser

Während die Autofahrerin mit leichten Verletzungen selbstständig aus ihrem Wagen ausstieg, erlitten die 19-Jährige und ihr Bruder Verletzungen unbestimmten Grades. Alle Beteiligte wurden in Krankenhäuser eingeliefert – die 52-Jährige sowie der 17-Jährige mit der Rettung ins Krankenhaus Braunau, die 19-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Ried im Innkreis.