London-Flug steht vor der Rückkehr nach Linz

Die neuen Flugzeiten sind demnach immer mittwochs und sonntags. Sie eignen sich für einen Fünf-Tage-Trip in die große Stadt: Am Mittwoch hebt der Flieger laut Buchungsprogramm um 14:35 Uhr von Linz ab, und am Sonntag landet die Maschine aus London um 22:05 Uhr wieder in Linz-Hörsching.