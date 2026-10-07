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Ryanair-Comeback?

London-Flug steht vor der Rückkehr nach Linz

Oberösterreich
07.10.2026 16:21
Ryanair fliegt von Linz aus nach Alicante (ganzjährig), Bari (im Sommer) – und bald offenbar ...
Ryanair fliegt von Linz aus nach Alicante (ganzjährig), Bari (im Sommer) – und bald offenbar wieder nach London.(Bild: Flughafen Linz)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Die irische Billig-Airline Ryanair strich die Strecke Linz-London aus ihrem Winterflugplan – nimmt die Verbindung im kommenden Sommer aber offenbar wieder ins Programm auf. Eine offizielle Bestätigung für dieses Comeback gibt es aber noch nicht.

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„Abflug: Ryanair streicht die Strecke Linz-London“ – das titelte die „Krone“ im Juni. Damals gab die irische Billig-Airline bekannt, die Verbindung im Winter einzustellen. Es war eine kleine Hiobsbotschaft für den Linzer Flughafen, denn die Strecke war gut ausgelastet und ein verlässlicher Passagier-Bringer. Zutaten, die der finanziell angeschlagene Airport dringend benötigt.

Nun steht die Verbindung offenbar vor einem Comeback: Ryanair dürfte Linz-London im kommenden Sommerflugplan (ab Ende März 2027) wieder aufnehmen, denn auf der Website der Airline können die Flüge von Oberösterreichs Landeshauptstadt nach London-Stansted bereits gebucht werden.

Die neuen Flugzeiten sind demnach immer mittwochs und sonntags. Sie eignen sich für einen Fünf-Tage-Trip in die große Stadt: Am Mittwoch hebt der Flieger laut Buchungsprogramm um 14:35 Uhr von Linz ab, und am Sonntag landet die Maschine aus London um 22:05 Uhr wieder in Linz-Hörsching.

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Keine Bestätigung für das Comeback
Offiziell bestätigen will das Comeback aber noch niemand. Vom Linzer Flughafen heißt es, man befinde sich in laufenden Gesprächen mit Ryanair. Die Airline selbst ließ eine Anfrage bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Das könnte darauf hindeuten, dass zwischen Ryanair und dem Linzer Airport Verhandlungen über weitere Verbindungen laufen. Derzeit fliegt die irische Billig-Airline von Linz aus nach Alicante (ganzjährig), Bari (im Sommer) – und offenbar bald auch wieder nach London.

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