Rechte Erziehung als Entschuldigung für NS-Tattoos

Ein junger Innviertler präsentierte bei einer Veranstaltung am Linzer Bahnhof öffentlich seine rechtsextremen Symbole auf den Armen. In Sozialen Medien soll er außerdem Propaganda für die Ideen Adolf Hitlers gemacht und ein Foto mit dem Deutschen Gruß verschickt haben. Er ist wegen Verstoßes nach dem Verbotsgesetz angeklagt.