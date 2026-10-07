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Hohe Strafe droht

Rechte Erziehung als Entschuldigung für NS-Tattoos

Oberösterreich
07.10.2026 09:00
Der Vorfall mit den Nazi-Symbolen hatte sich am Areal des Linzer Bahnhofs zugetragen.
Der Vorfall mit den Nazi-Symbolen hatte sich am Areal des Linzer Bahnhofs zugetragen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Ein junger Innviertler präsentierte bei einer Veranstaltung am Linzer Bahnhof öffentlich seine rechtsextremen Symbole auf den Armen. In Sozialen Medien soll er außerdem Propaganda für die Ideen Adolf Hitlers gemacht und ein Foto mit dem Deutschen Gruß verschickt haben. Er ist wegen Verstoßes nach dem Verbotsgesetz angeklagt.

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Am rechten Ellbogen die Schwarze Sonne, am linken Unterarm eine Wolfsangel: Diese Tattoos präsentierte ein Innviertler (26) im März am Linzer Bahnhof. Es fand dort eine Veranstaltung zum Internationalen Frauentag statt. Beamte des Staatsschutzes (LSE) erspähten die rechtsextremen Symbole und erstatteten sofort Anzeige nach dem NS-Verbotsgesetz.

Eine eingehendere Überprüfung des Mannes förderte noch weitere einschlägige Verdachtshandlungen zutage. So soll der 26-Jährige nahezu das gesamte Jahr 2024 lang in einer Social-Media-Gruppe rechtsextreme Inhalte in Zusammenhang mit Adolf Hitler verbreitet haben.

Zitat Icon

Dem Mann droht im Fall einer Verurteilung nach Paragraf 3g Verbotsgesetz eine Haftstrafe zwischen einem und zehn Jahren.

Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz

Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM

„Unter anderem wurde ein Gruppenfoto verschickt, auf dem eine Frau und ein Mann mit Hitlergrüßen zu sehen sind“, erklärt Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz. Gegen diese beiden seien gesonderte Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft Ried/Innkreis anhängig.

Angeblich ahnunglos
Der 26-Jährige, der mehrere Vorstrafen am Kerbholz hat, war sich wegen der Tattoos keiner Schuld bewusst. Laut eigener Aussage war er in einer rechtsgerichteten Familie aufgewachsen. Dass es sich bei Schwarzer Sonne und Wolfsangel um verbotene Zeichen handelt, will er nicht gewusst haben.

Doch das schützt vor Strafverfolgung nicht. Am Freitag, 9. Oktober, muss er sich im Landesgericht Linz verantworten. Im Fall einer Verurteilung drohen dem Innviertler zwischen einem und zehn Jahre Haft.

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