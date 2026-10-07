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An Supermarkt-Kassa

Wahllos Rabatte gewährt: „Kunden wurden aggressiv“

Oberösterreich
07.10.2026 15:08
Der junge Mann musste sich am Landesgericht Linz verantworten.
Der junge Mann musste sich am Landesgericht Linz verantworten.(Bild: Andrea Kloimstein, Krone KREATIV)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Eine stichhaltige Begründung für sein Handeln blieb ein 23-jähriger Supermarkt-Mitarbeiter am Landesgericht Linz schuldig. Dem Linzer wurde am Mittwoch vorgeworfen, Kunden an der Kassa wahllos Rabatte gewährt zu haben. Dem Unternehmen sei so ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden.

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Der 23-Jährige war zum Tatzeitraum von 1. Jänner bis 21. November 2025 als Teilzeitmitarbeiter in einer Linzer Billa-Filiale angestellt. Irgendwann hat er laut Anklage damit begonnen, beim Kassieren Rabatte zu gewähren. Zuerst noch korrekt, da Produkte abgelaufen oder beschädigt gewesen sind.

„Leide unter sozialer Angst“
In Folge dann auf Ware, wo dies nicht zulässig gewesen ist: „Ich bin aus dem Zyklus nicht mehr herausgekommen und habe es selbst gar nicht mehr mitbekommen“, schildert der Angeklagte dem Richter. Auf die Frage nach dem Warum meint der 23-Jährige: „Die Kunden haben mich danach gefragt und sind dabei teilweise sehr aggressiv geworden. Ich leide unter sozialer Angst, lasse mich leicht unter Druck setzen.“

Bei Prüfung aufgeflogen
Aufgeflogen ist das Ganze im Rahmen einer internen Überprüfung. Dabei werden jene Rabatte angeschaut, die manuell durch Drücken einer bestimmten Taste an der Kassa gewährt werden. „Im Kontrollzeitraum hatte eine Vollzeitmitarbeiterin 3000 Euro Rabatt, der Angeklagte mit 20 Wochenstunden aber 10.000 Euro“, schildert die Regionalmanagerin des Lebensmittelkonzernes.

Sonderfall für Richter
Zwar hat der 23-Jährige keinen Cent in die eigene Tasche gesteckt, dem Unternehmen ist aber ein Schaden in Höhe von 25.696 Euro entstanden. Diesen muss der Ex-Mitarbeiter zurückzahlen, es gibt bereits einen Exekutionstitel. Letztlich wird der Angeklagte rechtskräftig zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt. Der Richter abschließend: „Das war für mich ein Sonderfall. Wenn an der Kassa etwas nicht stimmt, stecken sich die Angeklagten üblicherweise das Geld selbst in die Tasche.“

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