Wahllos Rabatte gewährt: „Kunden wurden aggressiv“

„Leide unter sozialer Angst“

In Folge dann auf Ware, wo dies nicht zulässig gewesen ist: „Ich bin aus dem Zyklus nicht mehr herausgekommen und habe es selbst gar nicht mehr mitbekommen“, schildert der Angeklagte dem Richter. Auf die Frage nach dem Warum meint der 23-Jährige: „Die Kunden haben mich danach gefragt und sind dabei teilweise sehr aggressiv geworden. Ich leide unter sozialer Angst, lasse mich leicht unter Druck setzen.“