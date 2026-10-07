E.coli-Bakterien: Wasser für 24 Bewohner verseucht

Ein anonymes Schreiben an die „Krone“ brachte die Recherche ins Rollen. So sei seit Monaten der Wasserbrunnen im Moserhof in Waldkirchen am Wesen, wo die Caritas 24 Bewohner in der psychosozialen Vor- und Nachsorge in vier Wohngruppen betreut, durch Darmbakterien verseucht. Das Leitungswasser sei nicht trinkbar.