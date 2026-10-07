Drogen-Typ rammt Lkw und fährt einfach weiter

Der Auffahrunfall ereignete sich am Dienstag gegen 2.30 Uhr auf der A1 Westautobahn bei St. Florian. Ein Steyrer (32) war dort mit seinem Pkw auf den Sattelzug eines Ungarn (65) aufgefahren. Während dieser sein Fahrzeug anhielt, fuhr der 32-Jährige bis zur Abfahrt Asten weiter, wo sein Wagen aufgrund der massiven Beschädigungen zum Stillstand kam.