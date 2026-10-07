Der Rettungs-Heli bleibt nun doch am Flugplatz

Umzug ist wohl vom Tisch

Roy Knaus, Chef von Heli Austria, hält sich ebenfalls bedeckt: „Es war ein positives und konstruktives Gespräch, wir arbeiten an einer langfristig tragbaren Lösung.“ Wie diese aussehen könnte, erfuhr die „Krone“ von einem Insider. Demnach soll Heli Austria in der Debatte eine völlige Kehrtwende vollzogen haben. Das Unternehmen kann sich die Übernahme der gesamten Kosten für die Modernisierung des Stützpunktes vorstellen. Damit wären die Pläne für einen Umzug auf den nahe gelegenen Bäckerberg wohl vom Tisch.