Verletztem wurde nach Unfall Blutprobe abgenommen

Eine 66-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr mit ihrem Wagen von einem Güterweg Richtung der L581. Als sie in diese einbog, kam von links ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Es kam zur Kollision, bei der beide Insassen mit ihren Autos in die Wiese geschleudert wurden.



43-Jähriger schwer verletzt

Die 66-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in ein Linzer Krankenhaus gebracht. Der 43-Jährige wurde schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum geflogen. Zur Bestimmung einer etwaigen Alkoholisierung wurde dort eine Blutprobe sichergestellt.