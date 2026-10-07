Verletztem wurde nach Unfall Blutprobe abgenommen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Lenkern kam es am Dienstag gegen 16 Uhr in Gramastetten. Einem 43-Jährigen wurde wegen des Verdachts der Alkoholisierung eine Blutprobe abgenommen.
Eine 66-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr mit ihrem Wagen von einem Güterweg Richtung der L581. Als sie in diese einbog, kam von links ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Es kam zur Kollision, bei der beide Insassen mit ihren Autos in die Wiese geschleudert wurden.
43-Jähriger schwer verletzt
Die 66-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in ein Linzer Krankenhaus gebracht. Der 43-Jährige wurde schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum geflogen. Zur Bestimmung einer etwaigen Alkoholisierung wurde dort eine Blutprobe sichergestellt.
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