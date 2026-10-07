Polizisten gehen auf Straße, es gibt Gegenwind

AUF bleibt allein

Die AUF, die einen von sieben Sitzen im Fachausschuss hat und 21,5 Prozent der Beamten vertritt, bekommt aber von den Christlichen (4 Mandate) und Sozialdemokratischen Gewerkschaftern (2) keine Hilfe bei dieser Aktion. „Wir wollen den Probebetrieb abwarten. Außerdem hat sich schon etwas getan. Und vorm Landhaus zu protestieren, obwohl alle Parteien in Oberösterreich unsere Anliegen unterstützen – das sind die falschen Adressaten“, so Johann Floss (FCG).