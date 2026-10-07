LH Stelzer besiegelt Pakt mit Bayerns „Superhirn“

Begonnen hatte alles bei einem Besuch von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) beim bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) vor gut zwei Jahren: Damals stieß Oberösterreich eine engere Zusammenarbeit bei der KI-Forschung an. Ein Fokus lag schon damals auf dem Leibniz-Rechenzentrum in Garching bei München, das über enorme Rechenpower und Know-how bei künstlicher Intelligenz und Quantencomputing verfügt.