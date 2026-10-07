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Rechenpower für OÖ

LH Stelzer besiegelt Pakt mit Bayerns „Superhirn“

Oberösterreich
07.10.2026 09:02
Landeshauptmann Thomas Stelzer (re.) schloss mit Staatsminister Florian Herrmann eine ...
Landeshauptmann Thomas Stelzer (re.) schloss mit Staatsminister Florian Herrmann eine Vereinbarung.(Bild: Max Mayrhofer)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Oberösterreich macht bei der KI-Forschung gemeinsame Sache mit Bayern. JKU und Software Competence Center Hagenberg kooperieren künftig mit dem mächtigen Leibniz-Rechenzentrum bei München. LH Thomas Stelzer besiegelte nun den Hightech-Pakt.

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Begonnen hatte alles bei einem Besuch von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) beim bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) vor gut zwei Jahren: Damals stieß Oberösterreich eine engere Zusammenarbeit bei der KI-Forschung an. Ein Fokus lag schon damals auf dem Leibniz-Rechenzentrum in Garching bei München, das über enorme Rechenpower und Know-how bei künstlicher Intelligenz und Quantencomputing verfügt.

Das imposante Leibniz-Rechenzentrum in Garching bei München.
Das imposante Leibniz-Rechenzentrum in Garching bei München.(Bild: Land OÖ/Max Mayrhofer)

Geleitet wird es von einem Oberösterreicher: Dieter Kranzlmüller stammt aus Schwertberg und begann seine Karriere an der Kepler Uni.

Zitat Icon

Wir versuchen, nicht nur selber im Land stark zu sein, sondern holen uns auch Partnerschaften.

Landeshauptmann Thomas Stelzer, ÖVP

Was 2024 als Initiative begann, wurde am Dienstag in der Bayerischen Staatskanzlei in München mit Brief und Siegel fixiert. Das Leibniz-Rechenzentrum, die Kepler Uni und das Software Competence Center Hagenberg (SCCH) schlossen eine strategische Kooperation. Forscher sollen zwischen den Standorten wechseln, gemeinsame Projekte starten und Wissen austauschen.

Zitat Icon

Durch Zusammenarbeit, durch Bündelung der Kräfte kann man am Ende noch mehr erreichen.

Bayerischer Staatsminister Florian Herrmann, CSU

Dabei startet die Zusammenarbeit nicht erst mit der Unterschrift, wie Bayerns Staatsminister Florian Herrmann sagte: „Schon jetzt wird zusammengearbeitet. Durch die Bündelung der Kräfte wollen wir eine größere kritische Masse schaffen und bei den Zukunftstechnologien mehr PS auf die Straße bringen.“

Für Stelzer geht es auch um Europas technologische Eigenständigkeit – und um den Industriestandort. „Wir müssen nicht nur auf andere Erdteile schauen oder irgendwo hinterher hoppeln, wir stärken uns selber. Die Kooperation trägt dazu bei, dass wir ein Technologiestandort bleiben können“. 

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