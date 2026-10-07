Randaliererin (44) biss zwei Polizisten in Arme

Weil eine 44-jährige Nigerianerin aus dem Bezirk Grieskirchen am Dienstag in einer Bankfiliale in Grieskirchen lautstark randalierte, wurde die Polizei gerufen. Als diese zur Bank kam, hatte sich die Frau noch immer nicht beruhigt und ging sogar auf die Beamten los. Mehrere Versuche, die Frau zu beruhigen scheiterten, weshalb sie festgenommen werden musste.