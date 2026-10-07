Randaliererin (44) biss zwei Polizisten in Arme

Völlig ausgezuckt ist eine Nigerianerin (44), als Polizisten die Randaliererin in einer Bankfiliale in Grieskirchen festnahmen. Die Frau biss beide Beamte in die Unterarme, einen davon auch in den Unterschenkel.
Weil eine 44-jährige Nigerianerin aus dem Bezirk Grieskirchen am Dienstag in einer Bankfiliale in Grieskirchen lautstark randalierte, wurde die Polizei gerufen. Als diese zur Bank kam, hatte sich die Frau noch immer nicht beruhigt und ging sogar auf die Beamten los. Mehrere Versuche, die Frau zu beruhigen scheiterten, weshalb sie festgenommen werden musste.
Beim Anlegen der Handschellen wurde sie bissig
Beim Anlegen der Handfesseln biss sie beide Polizisten in die Unterarme und einen in den Unterschenkel. Diese erlitten dadurch schwere Verletzungen und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Auch die 44-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.
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