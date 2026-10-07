Wolfgang Stifter: Maler mit Mut zum „Rumpler“

Es darf nicht zu viel Balance sein

Seine Werke verbinden gestische Malerei mit grafischen Strukturen, Zeichen und sparsam eingesetzter Schrift. Zwischen Abstraktion und Andeutung entstehen keine Landschaftsbilder im klassischen Sinn, sondern komplexe Bildwelten. Harmonie ist dabei nur ein Zwischenzustand. „Wenn alles zu ausgewogen ist, muss es wieder einen Rumpler machen“, sagt Stifter. Dann tauchen tierhafte Wesen, symbolische Formen oder figürliche Anspielungen auf.